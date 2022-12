Morre Pelé: veja a linha do tempo da carreira do Rei do Futebol

O Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, após progressão do câncer no cólon intestinal, com disfunção renal e cardíaca

O mundo do futebol sofreu uma grande perda nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, morreu após uma progressão do câncer no cólon intestinal, com disfunção renal e cardíaca. O fato foi confirmado pela própria família do Rei.

O legado de Pelé permanecerá vivo dentro de cada um dos amantes de futebol. As conquistas e gols para sempre serão lembrados. Durante seus 21 anos de carreira, o Rei empilhou taças — 37 ao todo — por onde passou e balançou as redes 1282 vezes, sendo o maior artilheiro de todos os tempos.

Na sua carreira, o histórico camisa 10 defendeu as cores da seleção brasileira e de apenas dois clubes: Santos e New York Cosmos, dos Estados Unidos. Para relembrar dos principais, e marcantes, feitos durante a trajetória do Rei Pelé no futebol, O POVO traz esta linha do tempo.

Linha do tempo da carreira de Pelé

1940

No dia 23 de outubro, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nascia Edson Arantes do Nascimento, que posteriormente passaria a ser chamado de Pelé, ou Rei do Futebol.

1954 e 1955

Em 1954 e 1955 Pelé conquistava os primeiros dois títulos de sua trajetória no futebol, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. O Rei atuou pelo próprio Bauru Atlético Clube, na categoria infanto-juvenil.

1956

Depois de brilhar no Bauru, Pelé chegava ao Santos e dava início a sua carreira profissional. No dia 7 de setembro de 1956, o Rei vencia o Corinthians por 7 a 1, em sua primeira partida oficial. Ele, inclusive, marcou um dos gols do Peixe no jogo. Este foi o seu primeiro tento, dos mais de mil oficializados na carreira.

1957

Pelé estreava com a camisa da seleção brasileira e logo de cara marcava o seu primeiro gol. Ele balançou as redes em amistoso contra Argentina. Esta também foi a primeira vez que ele atuou no Maracanã.

1958

Com apenas 17 anos, Pelé era convocado por Feola para a disputa da Copa do Mundo da Suécia e vencia o seu primeiro mundial com a seleção brasileira. Ainda em 1958, mas no segundo semestre, o Rei chegava ao centésimo gol pelo Santos.

1961

Em 1961, Pelé conquistava o primeiro título, a nível nacional, com a camisa do Santos. Naquele ano, o Rei sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro da época. Antes disso, ele já havia sido tricampeão paulista e campeão do Torneio Rio-São Paulo.

1962

Pelé chegava ao segundo título de Copa do Mundo com a seleção brasileira. Neste mesmo ano (1962), ele também conquistava a Libertadores e Mundial de Clubes pelo Santos.

1963

No ano seguinte, em 1963, Pelé era campeão da Libertadores e Mundial de Clubes pela segunda vez consecutiva. O Santos também ganhava o Campeonato Brasileiro.

1968

Em 1968, Pelé conquistava o sexto e último Campeonato Brasileiro pelo Santos. Neste mesmo ano, o Rei do Futebol foi visto de perto pela Rainha Elizabeth, do Reino Unido, durante partida envolvendo a seleção carioca e paulista, no Maracanã.

1970

Ao lado de Gérson, Tostão e Jairzinho, Pelé conquistava a terceira Copa do Mundo pelo Brasil. Até hoje, o ex-camisa 10 da seleção brasileira é o único atleta a conquistar três vezes esta mesma competição.

1974

Pelé se despedia do Santos e do futebol. Porém, a aposentadoria durou pouco, já que no ano seguinte, em 1975, o craque brasileiro assinaria com o New York Cosmos, dos Estados Unidos.

1977

Desta vez de forma definitiva, Pelé se aposentava do futebol no dia 1º de outubro, em amistoso entre Santos e New York Cosmos. Ele disputou o primeiro tempo com a camisa do time brasileiro e o segundo pelo clube dos Estados Unidos.

