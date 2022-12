Morre Pelé: veja todos os títulos do Rei do Futebol

O Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, após progressão no câncer no cólon intestinal, além de disfunção renal e cardíaca

O mundo do futebol está de luto. Nesta quinta-feira, 29, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu depois de uma progressão do câncer no cólon intestinal, com disfunção renal e cardíaca. Além dos milhares de gols, o ex-jogador também ficou marcado por suas inúmeras taças conquistadas.

Não é à toa que Pelé é chamado de “Rei do Futebol” e é considerado por muitos como o maior jogador da história do esporte. Durante seus 21 anos de carreira (1956 até 1977), o brasileiro conquistou incríveis 37 títulos, sendo o terceiro jogador mais vitorioso da história. Apenas Daniel Alves (42) e Messi (39) estão na frente dele.

A maior parte dos títulos de Pelé foram conquistados com a camisa do Santos. No Peixe, ele foi campeão 27 vezes. Representando a seleção brasileira, o Rei levantou nove taças, sendo três delas de Copa Mundo - o único a fazer isso. Antes de encerrar a carreira de vez, o camisa 10 histórico ainda teve tempo de vencer um campeonato pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Veja todos os títulos de Pelé

Seleção Brasileira

Copa do Mundo (3): 1958, 1962 e 1970

Copa Rocca (2): 1957 e 1963

Copa Oswaldo Cruz (3): 1958, 1962 e 1968

Copa Bernardo O'Higgins (1): 1959

Santos

Copa Libertadores da América (2): 1962 e 1963

Copa Intercontinental (2): 1962 e 1963

Recopa Intercontinental (1): 1968

Recopa Sul-Americana (1): 1968

Campeonato Brasileiro (6): 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968

Campeonato Paulista (11): 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973

Torneio Rio-São Paulo (4): 1959, 1963, 1964 e 1966

New York Cosmos

Liga Norte-Americana de Futebol (1): 1977

