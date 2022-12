Filha de Pelé posta foto com a família no hospital e agradece: "Mais uma noite juntinhos com ele"

Os filhos, netos e a esposa do Rei do futebol se revezam no hospital ao longo dos últimos dias. Hospitalizado desde novembro, não há previsão de alta para o ex-jogador

A filha de Pelé, Kely Nascimento, publicou mais um registro de sua família reunida no hospital Albert Einstein, onde o pai está internado, na noite deste domingo, dia de Natal. Ela e outros familiares passaram a data no quarto em que se encontra o Rei do futebol.

Os filhos, netos e a esposa de Pelé, Marcia Aoki, se revezam no hospital ao longo dos últimos dias. O ex-jogador, deitado na cama sob cuidados intensivos, não apareceu nas últimas postagens. Apesar do momento difícil, Kely escreveu uma mensagem de agradecimento.

"Temos sempre muito a agradecer. Mesmo passando Natal no hospital, temos consciência do privilégio que é estar num hospital como o Albert Einstein. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos. Não passa um momento que nos esquecemos desse privilégio", registrou.

"Mesmo na tristeza, temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal. Muita saúde, muito amor, muita alegria, muitas gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês. Mais uma noite juntinhos com ele", completou.

Esta foi mais uma mensagem da família de Pelé do hospital. Na noite de véspera do Natal, Kely já havia feito um registro dos parentes reunidos. Mais cedo, também no sábado, Edinho, hoje técnico do Londrina, também publicou um recado de apoio ao pai.

Com estado de saúde delicado, Pelé passou o Natal internado por conta de "progressão da doença oncológica", que requer maiores cuidados renais e cardíacos. O último boletim médico divulgado pelo hospital saiu na tarde da última quarta-feira, 21.

Estado de saúde do Rei

Aos 82 anos, o Rei foi hospitalizado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Não há previsão de alta para o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira.

