Falcão enaltece história de Pelé no futebol e agradece: "Só tu foste Rei"

Como jogador, Falcão se destacou com a camisa do Internacional e da seleção brasileira

Atual coordenador esportivo do Santos, Paulo Roberto Falcão lamentou a morte de Pelé nesta quinta-feira, 29. O ex-jogador enalteceu o Rei e destacou a grande perda para o futebol mundial.

“Muitos foram bons. Alguns foram diferenciados. Poucos foram craques. Raros foram gênios. Só tu foste Rei. Hoje a bola fica órfã. E nós, apaixonados, seremos eternamente gratos pelas maravilhas que fizeste com ela, tua súdita mais fiel. Obrigado, Pelé! Sem ti, o futebol jamais seria o que é", disse.

"O maior de todos. Seleção, Santos e Cosmos. Rei do futebol. Rei do Brasil. Rei do mundo. Com três corações e múltiplos talentos, Pelé conquistou tudo e mais a admiração incondicional de seus súditos. Ave, Pelé! Foi uma benção conviver com você", completou através das redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Pepe e Mengálvio, companheiros de Pelé em ataque lendário do Santos, lamentam morte do Rei

Três Corações, cidade natal de Pelé, decreta luto oficial de sete dias

Perfil de Diego Maradona nas redes sociais homenageia Pelé: "O Rei"

Como jogador, Falcão se destacou com a camisa do Internacional e da seleção brasileira. Na sequência, passou por Roma, onde brilhou e ganhou o apelido de "Rei de Roma", e São Paulo. Ele encerrou a sua carreira em 1985.

Em 1990, ele embarcou na vida de técnico. O seu primeiro trabalho foi na Seleção Brasileira. Depois, ele trabalhou no América, do México, Internacional, seleção japonesa, Bahia e Sport.

Em novembro deste ano, Falcão aceitou um convite do presidente Andres Rueda para assumir o cargo de coordenador esportivo do Santos.

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Tags