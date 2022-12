Pepe e Mengálvio, companheiros de Pelé em ataque lendário do Santos, lamentam morte do Rei

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon

Um dos maiores parceiros de Pelé no Santos, Mengálvio utilizou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para se despedir do seu colega. O ex-jogador lamentou o falecimento e agradeceu a chance de ter jogado ao lado do Rei.

"Não acredito que você se foi negão! Hoje não é só o futebol que está de luto e sim o mundo todo! Agradeço a Deus por ter sido privilegiado em te conhecer como pessoa, de jogar e fazer uma linda história no futebol com você meu grande amigo. Negão, você estará sempre em minha memória e coração! A imagem que guardarei de você será igual essa acima, sorrindo e feliz. Descanse em paz, Rei", escreveu.

Mengálvio nasceu no dia 17 de outubro de 1939, em Laguna, Santa Catarina. Atuou em 371 jogos e marcou 28 gols com a camisa do Santos, entre 1960 a 1969. Conquistou vários títulos no Peixe, como dois Mundiais e duas Libertadores (1962 e 1963) e os Brasileiros (1961 a 1965).

Ao lado de Pelé, Mengálvio também foi campeão da Copa do Mundo de 1962 com a Seleção Brasileira.

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Além de Mengálvio, o lendário ex-companheiro Pepe também lamentou a morte de Pelé, que também era seu amigo. Em vídeo, o ex-atacante do Santos e da Seleção Brasileira chamou o Rei de "maior de todos" e afirmou que o "futebol está de luto".

"O mundo inteiro sabia da gravidade da doença de Pelé. Mas principalmente nós, os mais íntimos, tínhamos mais contato com ele e seus familiares, além da esperança de que o quadro se revertesse e o rei da bola, o maior de todos, voltasse ao nosso contato, com seu sorriso alegre e bom humor constante", disse.

"Não foi possível. Pelé nos deixou e, com ele, a lembrança eterna do maior futebolista de todo o sempre. Descanse em paz, Rei Pelé, meu grande amigo. O futebol está de luto", completou Pepe, em tom de tristeza.

José Macia, seu nome, é considerado um dos maiores ídolos da história do Santos. Ao todo, o ex-jogador marcou 403 gols em 741 jogos com a camisa alvinegra, no período entre 1954 a 1969. Além disso, foi bicampeão do mundo, em 1958 e 1962, ao lado de Pelé.

