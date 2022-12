Santos exibe novo escudo com homenagem a Pelé; confira

A coroa é uma forma de representar o Rei Pelé, maior ídolo da história do Alvinegro Praiano e considerado o Rei do Futebol

O Santos carregará uma homenagem ao Pelé no uniforme a partir da temporada de 2023. O símbolo do clube terá uma coroa entre as estrelas. O novo escudo já será utilizado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição em que os Menino da Vila estreiam no dia 4 de janeiro, contra o São Raimundo-RR.

A coroa é uma forma de representar o ex-jogador, maior ídolo da história do Alvinegro Praiano e considerado o Rei do Futebol. Pela equipe do litoral paulista, ele soma 1116 partidas e 1091 gols.

Tá rolando o media day dos #MeninosDaVila pra #Copinha e tem uma novidade no escudo do Peixão! pic.twitter.com/bKJzZXAaga

Além disso, Pelé participou de 40% dos títulos do Santos na história. São 45 taças, entre elas a Libertadores e o Mundial em 1962 e 1963, cinco Taça Brasil e um Robertão, posteriormente confirmados como conquistas nacionais.

Situação de saúde de Pelé segue complicada

Com estado de saúde delicado, Pelé passou o Natal internado por conta da progressão da doença oncológica, que requer maiores cuidados renais e cardíacos. O último boletim médico divulgado pelo hospital saiu na tarde da última quarta-feira, 21.

Aos 82 anos, o Rei foi hospitalizado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Não há previsão de alta para o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira.

