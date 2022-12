Em jogo festivo, Romário manda mensagem para Pelé: "O mundo todo está rezando por você"

Em momento delicado, o desentendimento que os dois ex-jogadores tiveram no passado parece ter sido superado. Já perto do fim da carreira, em 2005, Romário trocou farpas com o Rei do Futebol

Uma das principais atrações do jogo festivo "Futebol Contra a Fome", que aconteceu nesta segunda-feira, 26, em Uberlândia (MG), o ex-atacante Romário aproveitou o espaço para mandar uma mensagem de força para Pelé, que segue internado no Hospital Albert Einstein por conta de uma progressão da doença oncológica que possui.

"Rei, melhoras. Muita fé, o mundo todo está orando e rezando por você. Melhoras. Beijo no coração", disse o ex-camisa 11 em entrevista para o SporTV, aos 17 minutos do segundo tempo da partida.

Além de Romário, outros nomes renomados do futebol participaram do jogo beneficente: Deco, Petkovic, Lúcio, Emerson Sheik, Marcelinho Carioca, Elano, Léo Moura, Amaral e os astros do futsal Neto e Falcão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em momento delicado, o desentendimento que os dois ex-jogadores tiveram no passado parece ter sido superado. Já perto do fim da carreira, em 2005, Romário trocou farpas com o Rei do Futebol.

Situação de saúde de Pelé segue complicada

Com estado de saúde delicado, Pelé passou o Natal internado por conta da progressão da doença oncológica, que requer maiores cuidados renais e cardíacos. O último boletim médico divulgado pelo hospital saiu na tarde da última quarta-feira.

Aos 82 anos, o Rei foi hospitalizado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Não há previsão de alta para o ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira.