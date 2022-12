São Paulo aceita pagar salário, mas nega compensação financeira por David

O São Paulo vem negociando com o Internacional o empréstimo de David. O atacante é um pedido do técnico Rogério Ceni, que trabalhou com o jogador no Fortaleza e no Cruzeiro. Sem espaço no Colorado em 2022, o atleta está disposto a defender o Tricolor, que agora busca um acordo com o clube que detém os direitos econômicos dele para anunciar mais um reforço para a próxima temporada.

Inicialmente o São Paulo tinha a intenção de dividir o pagamento do salário de David, considerado alto, mas, após algumas tratativas, aceitou arcar com os vencimentos do jogador de forma integral, já que abriu bastante espaço na folha de pagamento para 2023 com a saída de dez atletas.

O problema é que o Internacional deseja uma compensação financeira para liberar David, e o São Paulo já deixou claro à diretoria colorada que não desembolsará qualquer valor, além do pagamento dos salários, para contar com o atleta em 2023.

Por isso, o São Paulo agora apenas aguarda um posicionamento do Internacional, que também espera para ver se surgirá uma oferta melhor de outro clube pelo empréstimo de David. Fortaleza e Coritiba figuram como outros dois interessados no atacante.

O atacante agrada o treinador são-paulino por ser capaz de atuar pelos lados de campo e também pela força física do atleta, algo que faltou ao time tricolor ao longo da última temporada.

Com a contratação de Marcos Paulo encaminhada, apesar de ainda não ter sido confirmada, David pode ser o quarto reforço do São Paulo nesta janela de transferências para o setor ofensivo, já que o Tricolor já anunciou Pedrinho e Wellington Rato, além do goleiro Rafael.

