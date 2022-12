Saída de Nikão deve viabilizar chegada de David ao São Paulo em 2023

A saída de Nikão está praticamente confirmada. Faltando apenas a assinatura de contrato, o empréstimo do meia-atacante ao Cruzeiro é dado como certo e deve viabilizar a chegada de um novo atleta ao Morumbi: David.

David defendeu o Internacional em 2022 e é um dos jogadores que agrada ao técnico Rogério Ceni. O atacante trabalhou com o treinador no Cruzeiro e no Fortaleza e seria mais uma peça para reforçar o sistema ofensivo da equipe.

O alto salário de David, no entanto, é o principal entrave nas negociações entre São Paulo e Internacional. Caso o Colorado tope pagar ao menos parte dos vencimentos do jogador, a transferência pode ser concluída nos próximos dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale lembrar que Nikão também possui um alto salário e um dos motivos para o empréstimo do jogador ao Cruzeiro é justamente a redução da folha de pagamento do São Paulo para 2023. Por isso, assumir os vencimentos da David integralmente não seria o melhor negócio.

O fato de David poder atuar em mais de uma posição no ataque agrada ao técnico Rogério Ceni, que vem priorizado jogadores versáteis nesta janela de transferências, que possibilitem a ele mudar a maneira de jogar da equipe sem necessariamente fazer substituições.

Rogério Ceni terá um mês para preparar sua equipe e receber os reforços necessários antes da estreia oficial do São Paulo na temporada 2023, que acontece no dia 15 de janeiro, contra o Ituano, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Tags