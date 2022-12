Presidente do Al Nassr esfria negociação com Cristiano Ronaldo: "Não há nada certo"

Apesar de diversos jornais internacionais darem como quase certa a ida de Cristiano Ronaldo a Arábia Saudita, a negociação ainda conta com várias incertezas. O presidente do Al Nassr negou o acerto do clube com o português e esfriou os rumores.

"Não há nada certo com Cristiano Ronaldo. A maior parte do que está escrito na mídia é mentira", disse após o empate com o Al Hilal, pelo Campeonato Saudita.

O futuro de Cristiano está em aberto há muito tempo. Sua permanência no Manchester United vinha sendo contestada, até a equipe dar um ponto final da história ao rescindir o contrato do atleta durante a disputa da Copa do Mundo do Catar.

Na última segunda-feira, o repórter James Benge, da CBS Sports, emissora televisiva dos Estados Unidos, noticiou que o Al Nassr já tinha agendado os exames médicos referentes à contratação de Cristiano Ronaldo.

A publicação também citou outra matéria do mesmo veículo, de novembro, que estipula o futuro salário do craque em 75 milhões de dólares (R$ 389,7 milhões) por ano.

O valor difere daquele que vem sendo divulgado por alguns diários europeus. No caso, a quantia girava em torno de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) anuais.

Além da Copa do Mundo, a última aparição de Cristiano Ronaldo em campo por clubes foi no início de novembro. Na ocasião, o Manchester United saiu derrotado para o Aston Villa, por 3 a 1.