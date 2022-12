Empresário de Merentiel revela que centroavante do Palmeiras tem oferta de clubes brasileiros

O Palmeiras ainda não se reforçou para a próxima temporada e se move pouco na janela de transferências. No entanto, corre o risco de perder força ofensiva em 2023. O empresário do centroavante Miguel Merentiel revelou que o jogador tem propostas.

Marcelo Tejera afirmou que está conversando com dois clubes brasileiros sobre uma possível negociação do atleta. Segundo o gestor, o Internacional não está na disputa pelo uruguaio.

"Comigo o Inter não conversou. Estou conversando com outras duas equipes do Brasil somente", revelou em entrevista à Revista Colorada.

Merentiel chegou ao Palmeiras em maio deste ano e tem contrato válido até junho de 2026. O atleta foi formado na base do Peñarol e tem passagens por El Tanque Sisley, do Uruguai, Lorca e Valencia, ambos clubes da Espanha.

Antes de se transferir ao Verdão, defendeu o Godoy Cruz e passou as últimas três temporadas pelo Defensa y Justicia, time pelo qual se sagrou campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana de 2020.

No Palmeiras, soma dez partidas e dois gols. Seu primeiro tento pela equipe alviverde foi no Campeonato Brasileiro, em um clássico contra o Santos que terminou com o placar de 1 a 0. O segundo veio diante o Red Bull Bragantino, marcando o gol do empate em 2 a 2.