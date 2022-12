Pelé tem piora no quadro de saúde e passará Natal internado: "Requer maiores cuidados"

A filha do Rei disse que essa foi uma decisão tomada pela família em conjunto com os médicos. A ideia é deixar o tricampeão mundial com o máximo de cuidado possível

Pelé apresentou uma piora em seu tratamento contra um câncer no cólon. Nesta quarta-feira, 21, o Hospital Albert Einstein informou, através de um boletim médico, que o ex-jogador apresentou progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O Rei do Futebol segue internado em um quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", informou o hospital.

A filha do Pelé, Kely Nascimento, também falou sobre a situação do ex-jogador. Ela utilizou as redes sociais para informar que o Rei passará o Natal internado em São Paulo.

Kely disse que essa foi uma decisão tomada pela família em conjunto com os médicos. A ideia é deixar o tricampeão mundial com o máximo de cuidado possível.

"O nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família … Einstein nos dá!", escreveu.

"Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos sós. Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!)", completou.

Aos 82 anos, Pelé foi hospitalizado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

