Pelé: estado de saúde do Rei do Futebol hoje; veja atualização

O boletim do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, compartilhou a piora do quadro médico; confira estado de saúde de Pelé hoje e as últimas notícias

A “reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória”, de acordo com o boletim médico emitido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi a motivação do internamento de Pelé em 29 de novembro.

O documento, divulgado hoje, quarta-feira, 21, também aponta a progressão da doença.

O avanço do câncer de cólon levou a equipe médica a manter o Rei do Futebol internado. A filha do vencedor de três Copas do Mundo, Kelly Nascimento, se pronunciou pelo Instagram sobre a celebração natalina ao lado do pai, no hospital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O nosso natal em casa foi suspenso. Nos decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo”, declara Kelly em sua postagem, agradecendo o carinho dos brasileiros.

O boletim médico acrescenta a necessidade de "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca".



Estado de saúde de Pelé: internação do Rei do Futebol

O tricampeão não estava respondendo às sessões de quimioterapia que realizava desde setembro do ano passado e ficou em cuidados paliativos.

A rotina desse tratamento consiste na realização de medidas para diminuir os incômodos do paciente e cuidar de sua qualidade de vida.

Aos 82 anos de idade, Pelé assistiu à eliminação do Brasil contra a Croácia no hospital e parabenizou a Argentina pelo título da Copa do Mundo no Catar. “Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte”, afirmou em seu perfil no Instagram.

Tags