Jogadores do Brasil prestam homenagem a Pelé após a vitória sobre a Coreia do Sul

Depois do apito final do jogo entre Brasil e Coreia do Sul, os atletas da seleção brasileira carregaram uma faixa no gramado com o nome e a foto de Pelé, que está internado e passa por cuidados paliativos.

Neymar foi quem levou a faixa para o campo e a estendeu com os demais jogadores do Brasil. Após a homenagem, os atletas comemoraram a vitória sobre a Coreia do Sul e a classificação às quartas de final da Copa do Mundo com a torcida.

Pelé está internado no hospital Israelita Albert Einstein e trata uma infeccção pulmonar. O ídolo brasileiro combate um câncer no intestino e já não reage ao tratamento de quimioterapia.

Na saída do campo, Neymar, que marcou um gol na vitória desta segunda-feira, dedicou o resultado ao Pelé e desejou uma boa recuperação ao ex-jogador.

"Difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando. Desejo todas as melhores coisas para ele e que ele fique bem de saúde o mais rápido possível. Que ele possa ter se confortado com a vitória hoje e com a faixa dedicada à ele", declarou Neymar.

