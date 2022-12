Pelé não responde a químio e inicia tratamento paliativo, diz jornal

Com a suspensão do tratamento de quimio, o craque está recebendo cuidados paliativos

O Rei do Futebol Pelé não está mais respondendo às sessões de quimioterapia que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando fez uma operação de câncer no intestino. No começo desse ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado do maior craque da história do futebol brasileiro.

Ele está internado desde a última terça no hospital Albert Einstein, para regular seu medicamento para tratamento contra o câncer. A informação foi divulgada nesta quarta-feira nas redes sociais pela filha do ex-jogador Kely Nascimento.

Conforme informações da Folha de S.Paulo, Pelé, hoje com 82 anos, está em cuidados paliativos exclusivos. Isto é, o tratamento para o câncer foi interrompido e agora ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a falta de ar e a dor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recebem cuidados paliativos pacientes com doenças ou condições progressivas e potencialmente mortais. As medidas dependem do quadro médico dos pacientes.

Segundo o portal da ESPN, o craque chegou ao Hospital Israelita Albert Einstein com um quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e uma insuficiência cardíaca descompensada.

Na tarde da última sexta, o hospital divulgou nota informando que Pelé foi diagnosticado com uma infecção respiratória, após ser internado na terça para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021.

A infecção está sendo tratada com antibióticos. "A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde", diz o comunicado.



Pelé é o único atleta tricampeão mundial, levantando a taça do mundo em 1958, 1962 e 1970 — na qual foi escolhido o craque da Copa. Com mais de mil gols em jogos oficiais e amistosos, ele é também considerado o maior artilheiro da história do futebol.

Sobre o assunto Pelé tem infecção respiratória, mas mostra 'melhora' geral (médicos)

Pelé segue internado e quadro de saúde é estável

Pelé está com infecção respiratória, segundo boletim médico

Tags