Mundial de Clubes terá novo formato com 32 times a partir de 2025

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 16, o novo formato do Mundial de Clubes. O presidente da entidade, Gianni Infantino, em entrevista coletiva no Catar, afirmou que a competição contará com 32 times e será disputada a cada quatro anos. "Será como a Copa do Mundo realizada entre as seleções, só que com clubes", declarou o dirigente.

A primeira edição acontecerá em 2025, com sede ainda a ser definida. A tendência é de que o torneio ocorra na América do Norte como evento-teste para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O número de equipes por continente ainda não foi definido. De acordo com informação do GE, a Uefa e a Associação de Clubes Europeus (ECA) desejam que a Europa tenha 12 representantes.

Em 2019, a Fifa anunciou a versão estendida do Mundial de Clubes. A primeira edição seria em 2021, com 24 clubes. No entanto, devido à pandemia da Covid-19 a data foi adiada e a entidade manteve o formato que apenas com os campeões continentais.

No formato divulgado pela Fifa na época, o torneio teria 24 clubes, sendo oito europeus, seis sul-americanos, e as 10 vagas restantes seriam divididas entre os demais continentes. Os clubes europeus e a Uefa ameaçaram, naquele momento, um boicote ao novo campeonato, alegando que o alto número de participantes iria aumentar a quantidade de jogos e, consequentemente, afetar o calendário.

Mundial de Clubes Feminino



A Fifa também afirmou que será realizado um Mundial de Clubes Feminino. O formato, incluindo datas e número de participantes, ainda será definido.

Edição de 2023

O conselho da Fifa, reunido em Doha, no Catar, definiu nesta sexta que o Mundial de Clubes do próximo ano será realizado no Marrocos. O torneio será disputado dos dias 1º a 11 de fevereiro de 2023. (Com Gazeta Esportiva)



