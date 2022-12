Fifa anuncia a criação de Mundial de Clubes Feminino

Torneio internacional reúne as principais equipes vencedoras dos continentes em busca da taça de campeã do mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira, 16, a criação do Mundial de Clubes feminino durante reunião do conselho da entidade internacional. O mandatário não deu detalhes sobre como o torneio será estruturado e quando ele se inicia, mas salientou que a criação de novos jogos no calendário esportivo deverá levar em conta o "bem-estar e a saúde" das atletas.

O torneio reúne as principais equipes vencedoras dos continentes em busca da taça de campeã do mundo.

A entidade também confirmou que o calendário de jogos, incluindo as datas Fifa, não sofrerão alteração até 2025, mas um novo cronograma deve ser estruturado. A próxima Copa do Mundo da modalidade ocorre nos anos de 2027 e 2031 e os locais serão decididos em 2024 e 2025, respectivamente.

Torneio feminino nos Jogos Olímpicos com 16 seleções

Outra novidade com relação ao futebol feminino anunciado pela Fifa nesta sexta-feira, 16, foi a ampliação do número de seleções no torneio feminino dos Jogos Olímpicos. Anteriormente, a busca por medalhas ocorria entre 12 países. Agora, as medalhas dos Jogos Olímpicos na modalidade serão disputadas por 16 equipes.

