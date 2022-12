Jornal espanhol diz que Ancelotti não assumirá a seleção brasileira

Segundo a publicação do jornal espanhol Marca, o italiano está focado em cumprir o contrato com o clube, que termina em junho de 2024

Após a saída do técnico Tite, alguns nomes estão sendo cogitados para assumir o comando da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, apareceu como opção, de acordo com informações do UOL. Porém, essa possibilidade foi negada pelo jornal espanhol Marca.

Segundo a publicação da Espanha, o italiano está focado em cumprir o contrato com o clube, que termina em junho de 2024. Assim, a direção da equipe e o treinador não pensam em um adeus tão breve.

A publicação ressalta que Ancelotti está feliz no Real Madrid e acredita estar no cenário ideal. Atual campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, o técnico tem o objetivo de repetir esses feitos. Nesse momento, avançou ao mata-mata da competição europeia e vai enfrentar o Liverpool. Já na La Liga está na segunda posição, dois pontos atrás do Barcelona.

Dessa forma, apesar da permanência de Ancelotti no Real Madrid ser decidida apenas em junho de 2023, a tendência é que o comandante permaneça no cargo, de acordo com o jornal espanhol.

Com 27 anos de carreira, Carlo Ancelotti é um dos principais treinadores da história. Assim, conquistou 23 títulos, com destaque para quatro taças da Champions League, duas pelo Milan (2003 e 2007) e duas no Real Madrid (2014 e 2021), e cinco de campeão nacional nas grandes ligas da Europa, Inglaterra (Chelsea), França (PSG), Itália (Milan), Alemanha (Bayern de Munique) e Espanha (Real Madrid).

