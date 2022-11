Xavi explica por que não aceitou convite da CBF para ser auxiliar de Tite na seleção

Atual técnico do Barcelona foi convidado pelo então presidente da entidade, Rogério Caboclo, para compor comissão técnica do Brasil

O técnico Xavi Hernández comanda o Barcelona desde o final de 2021, clube onde é ídolo. No entanto, o espanhol teve oportunidade para seguir outros rumos e dirigir a seleção brasileira, tema sobre o qual ele revelou em sua apresentação no Barça, mas recusou.

O convite da CBF se dava nos seguintes moldes: primeiramente, Xavi faria parte da comissão técnica como auxiliar de Tite e, posteriormente, após a Copa do Mundo do Catar, ele assumiria o cargo principal. O treinador explicou os motivos para ter rejeitado a oferta.

"Foi uma oportunidade através do presidente da CBF (na época, Rogério Caboclo). Eles foram para o Catar e falaram comigo para que eu fizesse parte do estafe de Tite. Mas eu queria ser treinador, não auxiliar. Minha vontade era ser treinador. Seria uma oportunidade tremenda, fazer história e ser o primeiro europeu a trabalhar na seleção do Brasil. Mas, naquele momento, não aconteceu. Eu tinha claro que queria ser técnico do Barcelona, que era meu sonho, e aqui estou", declarou em entrevista à ESPN.

Xavi ainda foi questionado se cogitaria a possibilidade de treinar o Brasil no futuro. Ele foi contratado pelo Barcelona após uma passagem vitoriosa pelo Al Sadd, do Catar, no qual foi multicampeão com sete títulos conquistados.

"Nunca se sabe. Seria uma oportunidade espetacular, mas a minha intenção era assumir o Barcelona. Nunca se sabe do futuro, estou trabalhando duro e não dá para se descartar nada", disse.

A seleção brasileira passará por uma mudança no comando técnico após o Mundial do Catar, visto que Tite já avisou que não irá permanecer na função após disputar o torneio. Os nomes mais cotados para o cargo, no momento, são de Fernando Diniz, do Fluminense, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Dorival Júnior, agora sem clube após se despedir do Flamengo.

Papo com Endrick, do Palmeiras

Na mesma conversa, Xavi revelou um papou com o garoto Endrick, do Palmeiras, de apenas 16 anos. O técnico afirmou que teve um encontro com o jovem atacante e seu pai para apresentar um projeto do Barcelona. A ideia é vencer a corrida pela contratação do garoto, que é alvo de outros gigantes europeus como Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain.

"Falamos com seu pai e também diretamente com o jogador. Eu apresentei o projeto que temos no Barcelona. Queremos talentos e ele é um grande talento, capaz de fazer a diferença. Tem o gol, tem o drible, tem uma capacidade brutal de fazer a diferença. É um jogador já de presente, que já está jogando na liga brasileira, e também do futuro", comentou.

"É o tipo de jogador que necessitamos. Ele já sabe o projeto que temos no Barcelona e estamos conversando. Tomara que vire jogador nosso. Depende dele, sempre depende do jogador. Normalmente, um jogador vai acabar jogando onde quer jogar. Então é uma decisão muito pessoal do Endrick", finalizou.

