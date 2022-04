Guardiola descarta assumir comando técnico da seleção brasileira: "Agora não é o momento"

Especulado, Pep Guardiola descartou assumir comando técnico da seleção brasileira. Na última quinta-feira, 7, o jornal Marca divulgou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia feito proposta para o espanhol ser o novo treinador do Brasil após a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira, 8, o treinador disse que deseja permanecer no Manchester City.

"Hoje não, vamos lá. Estou sob contrato e muito feliz aqui. Espero ficar por aqui para sempre. Não poderia ser um lugar melhor, e eu renovaria meu contrato por dez anos. Agora não é o momento. Não sei de onde veio este assunto", respondeu.

De acordo com o jornal espanhol a entidade brasileiro ofereceu de 12 milhões de euros (cerca de R$ 61,74 milhões) por ano ao espanhol. A oferta seria de quatro anos, até a Copa do Mundo de 2026. O salário, apesar de alto, ainda está abaixo dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) que Pep Guardiola recebe no Manchester City. Guardiola tem contrato com o clube inglês até 2023.

Considerado um dos melhores técnicos da história do futebol, Guardiola conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, três vezes o Campeonato Espanhol, Alemão, Inglês e o Mundial de Clubes. O espanhol comandou três clubes na carreira: Barcelona-ESP, Bayern de Munique-ALE e City. Em 2019, foi eleito pela revista France Football o quinto melhor treinador de todos os tempos.



