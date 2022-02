Tite revela que deixa o comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar

Tite revelou que deixará o cargo de treinador da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. O técnico informou a saída na manhã desta sexta-feira, 25, no programa Redação Sportv.

"Vou até o fim do Mundial. É a oportunidade que eu tenho de desenvolver todo um trabalho, das pessoas poderem avaliar. A gente tem que ter naturalidade para saber dessa sequência de trabalho e depois vir outro profissional. Não é o momento de falar sobre isso. Mas, não quero me omitir também, não é do meu perfil”, contou em entrevista ao Sportv.

Multicampeão pelo Corinthians, o treinador destacou a falta da conquista da Copa do Mundo. "Venci tudo na minha carreira, só me falta o Mundial", disse. Entretanto, ressaltou que espera mostrar um futebol vistoso na disputa do Catar. "Não quero vencer de qualquer forma", reforçou.

Tite foi anunciado como sucessor de Dunga no comando técnico do Brasil em junho de 2016. Com a Amarelinha, foi campeão da Copa América, em 2019, diante do Peru, com vitória por 3 a 1, no Maracanã.

Na Copa do Mundo da Rússia, a seleção foi eliminada nas quartas de final para a Bélgica, após derrota por 2 a 1. Nas eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil está invicto, com 12 vitórias e três empates. Além disso, assegurou de forma antecipada vaga para o Mundial deste ano, que será disputado em novembro no Catar.

