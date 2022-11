Corinthians tenta viabilizar uma proposta para Cristiano Ronaldo

O astro português está livre no mercado após rescindir com o Manchester United, da Inglaterra

O Corinthians tem a intenção de apresentar uma proposta para Cristiano Ronaldo, que rescindiu com o Manchester United durante a primeira semana da Copa do Mundo do Catar.

O clube trabalha em silêncio e não vai confirmar, publicamente, a vontade de ter o atacante português com a camisa alvinegra por receio da expectativa que pode ser criada e, porventura, frustrada na torcida.

O discurso da diretoria só mudará se uma eventual proposta, de fato, for colocada no papel.

A Gazeta Esportiva apurou que o presidente Duilio Monteiro Alves está conversando com pessoas em busca da viabilização desse projeto.

O mandatário corintiano conta com dois trunfos importantes: Ronaldo Fenômeno e Nike. Com a ajuda do ex-atacante e amigo pessoal e da empresa norte-americana, antiga parceira e patrocinadora do clube e dos dois Ronaldos, o Timão espera garimpar investidores para, então, ter uma oferta a apresentar.

O Corinthians não vai se aventurar sem antes ter a garantia de parceiros dispostos a participar desta ação. Por isso, neste momento, o que se tem na prática são: desejo do clube e consultas ao mercado.

Apesar do alto investimento que teria de ser feito, o Corinthians entende que a contratação de Cristiano Ronaldo, se feita de maneira segura e com garantias, traria um retorno financeiro e midiático, principalmente nas redes sociais, parecido ou até maior com o que se teve quando o Fenômeno foi contratado, além da confiança de que, tecnicamente, CR7 seria um jogador acima de qualquer outro em solo brasileiro.

O Corinthians sabe que terá concorrência forte, inclusive do Flamengo, mas principalmente de europeus, com destaque para o Sporting, que tem o apelo afetivo de ser o clube que formou o atacante português e pode ser o destino dele para o fim da carreira.

Mesmo assim, o Timão entende que não pode deixar de tentar. Até o fim da Copa do Mundo, muitos esforços estarão concentrados neste sentido. Aliás, nenhum contato com Cristiano Ronaldo será feito antes do encerramento da participação de Portugal no Mundial do Catar.

Vale lembrar que, no início deste ano, alguns nomes surgiram no radar corintiano, casos de Edinson Cavani e Luís Suárez e até mesmo o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. Em agosto deste ano, o "interesse" em CR7 também já havia sido revelado por Duilio em um podcast.

Cristiano Ronaldo e Manchester United rescindiram contrato em comum acordo no último dia 22, após uma segunda passagem turbulenta por Old Trafford. Nos últimos meses, ele detonou o técnico Erik Ten Hag, saiu do banco de reservas antes dos jogos terminarem e criticou a diretoria.

Nas duas passagens, foram 145 gols em 346 partidas, além de ter conquistado sua primeira Liga dos Campeões por lá e sua primeira Bola de Ouro – hoje, já são cinco.

Ele ainda tem uma extensa e vitoriosa história no Real Madrid, com quatro Champions conquistadas, além de outros títulos, e uma passagem pela Juventus, onde não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Ronaldo iniciou sua carreira no Sporting, de Portugal.

Aos 37 anos, ele está livre no mercado, ou seja, chega a qualquer clube sem custo, mas o alto salário é um entrave determinante para sua contratação por outros mercados: estima-se que seu pagamento seja de cerca de 2,5 milhões de euros por semana (R$ 14 milhões).

Nesta Copa do Mundo, provavelmente a sua última na carreira, ele tem um gol marcado, de pênalti, na vitória por 3 a 2 sobre Gana. Com a marca, ele se tornou o primeiro jogador na história a marcar em cinco edições da Copa.