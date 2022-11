Felipão anuncia aposentadoria como técnico e seguirá como diretor técnico do Athletico-PR

Técnico pentacampeão do mundo pela seleção brasileira levou o Furacão à final da Copa Libertadores da América. time enfrenta o Botafogo-RJ por vaga na próxima edição do torneio continental

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, encerra a carreira como técnico neste domingo, 13, aos 74 anos. Antes da última rodada do Brasileirão, o treinador anunciou no FuracãoLive a sua provável última partida no comando de uma equipe.

A despedida será pelo Athletico-PR, no jogo contra o Botafogo, na Arena da Baixada. A última meta de Felipão como técnico é, portanto, garantir o time de Curitiba na Libertadores em 2023.

"Poderei e deverei parar como treinador, já falei com o presidente, o novo comandante deve ser o Paulo Turra", explicou o pentacampeão mundial com a seleção brasileira, em relação à promoção para seu atual auxiliar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir de agora, Felipão pretende partir para uma nova função, ainda no futebol. "Serei o diretor técnico, é um cargo novo, não conheço muito bem, mas vou procurar aprender o mais rápido possível", emendou.

Felipão deu uma entrevista exclusiva para o Furacão Live sobre a última partida como treinador em sua carreira.

Ele também falou sobre quais serão os seus próximos passos no clube. O bate-papo foi exibido no pré-jogo #CAPxBOT.

Sobre o assunto Ceará x Juventude ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga transmissão

Santos x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2022; siga transmissão

Athletico-PR e Botafogo medem forças em busca de vaga na Libertadores

Tags