Ceará x Juventude ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga transmissão

Um cenário de melancolia está sendo desenhado para a tarde deste domingo, 13 de novembro, na Arena Castelão. Pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os rebaixados Ceará e Juventude se encaram em um duelo que se repetirá na segunda divisão de 2023. Para a partida, o Vozão não contará com a torcida e estará com a cabeça já pensando na próxima temporada. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Juventude ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Juventude ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ceará e Juventude

Ceará

Richard; Marcos Ytalo, Marcos Victor, David Ricardo e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane e Richardson; Léo Rafael, Erick e Cléber. Técnico: Juca Antonello

Juventude

Pegorari; Rodrigo Soares, Thalisson, Vitor Mendes e Dudu; Pará, Yuri Lima, Gabriel Tota e Moraes Júnior; Ruan e Vitor Gabriel. Técnico: Celso Roth

Como chegam Ceará e Juventude para o jogo

Após perder por 2 a 0 para o Avaí na quarta-feira, 9, o Alvinegro teve sua queda decretada. Além do rebaixamento indigesto, o time garantiu com sabor amargo a estatística de pior campanha da história dos cearenses na elite do futebol nacional. Com apenas 34 pontos em 37 rodadas, o clube superou negativamente o Fortaleza de 2006, rebaixado na 18º colocação.



