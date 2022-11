Athletico-PR e Botafogo medem forças em busca de vaga na Libertadores

De olho na classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, Athletico-PR e Botafogo se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (13), na Arena da Baixada. O jogo é válido pela 38ª, e última, rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da

O Furacão joga em casa, com o apoio de sua torcida, e em caso de empate ou vitória já se classifica matematicamente para a maior competição de clubes da América do Sul. Para tentar alcançar este objetivo, o Athletico-PR conta com o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão no empate contra o Atlético-GO. A única baixa deve ser o volante Hugo Moura, com dores na coxa.