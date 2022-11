Santos e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 13 de novembro (13/13), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, Santos, em São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Santos e Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Santos e Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Santos e Fortaleza

Santos

4-3-3: João Paulo; Nathan, Maicon, Luiz Felipe e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Sandry; Ângelo, Marcos Leonardo e Carabajal.Téc: Orlando Ribeiro



Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Marcelo Benevenuto e Juninho Capixaba; Zé Welison, Hércules e Caio Alexandre; Romarinho, Thiago Galhardo e Pedro Rocha. Téc: Vojvoda



Como chegam Santos e Fortaleza para o jogo

O Fortaleza vem embalado após a goleada de 6 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Com isso, o time está na 10ª colocação, com 52 pontos, três a menos que o Botafogo, que abre o G8. Para conquistar uma vaga à Libertadores, portanto, o Leão precisa vencer o Peixe e torcer para derrota do Atlético-MG e empate do América-MG.



O Peixe chega para este embate com a vida resolvida no torneio. Com a derrota de 3 a 0 para o Botafogo, o clube estacionou na 12ª colocação, com 47 pontos, sem chances de classificação à Libertadores e garantido na Copa Sul-Americana.



