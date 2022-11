Posições do futebol: saiba quais são

O futebol é tido por muitos como o esporte mais amado do mundo, tanto pelas emoções que desperta quanto pela quantidade de pessoas praticantes. Segundo um censo da Federação Internacional de Futebol (Fifa) de 2009, o Brasil tem 13,2 milhões de jogadores de futebol no mundo (aqueles que jogam por prazer) e 2,14 milhões de atletas registrados. No mundo, seriam mais de duzentos milhões em atividade.

O que muitos espectadores que estão fora do campo podem não saber é qual o papel que cada um dos 11 jogadores de cada time possui, já que essa função nem sempre é fácil de se deduzir à primeira vista.

Quer entender ou saber um pouquinho mais sobre como o futebol funciona e quais as atribuições dos atletas em campo? Então continue a leitura do texto!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A história das posições do futebol

Não há uma história precisa que explique quando e onde o futebol surgiu, mas o certo é que os criadores do futebol moderno foram os ingleses. A primeira associação de futebol foi fundada em 1863, em Londres, e esta é a data oficial que marca a história do esporte.

Esse ano também marcou o início da profissionalização do futebol no mundo e a criação dessas 17 regras que são a base para o jogo até os dias de hoje:

Regra 1: O terreno do jogo

Regra 2: A bola

Regra 3: os jogadores

Regra 4: equipamento dos jogadores

Regra 5: o árbitro central

Regra 6: os árbitros assistentes

Regra 7: duração da partida

Regra 8: o início e o reinício do jogo

Regra 9: a bola em jogo e fora de jogo

Regra 10: o gol

Regra 11: o impedimento

Regra 12: faltas e condutas irregulares

Regra 13: tiro livre direto

Regra 14: pênaltis

Regra 15: arremesso lateral

Regra 16: tiro de meta

Regra 17: o pontapé de canto

Essas regras foram bem-vindas pois colocaram “ordem na casa” na maneira como se jogava futebol nos primórdios do esporte, pois os jogadores não tinham posições definidas.

Para se ter ideia, alguns se plantavam ao lado das traves para fazer o gol quando a bola chegasse até eles, o que deixava a partida muito previsível e monótona, ao mesmo tempo em que o meio do campo ficava sem jogadores para criar jogadas.

Por isso, a criação de regras e a padronização das posições do futebol foram consideradas uma evolução no esporte.

Como o futebol surgiu no Brasil

O futebol foi introduzido no Brasil no final do século XIX, por Charles Miller, filho de pai escocês e mãe brasileira com ascendência inglesa. Charles era ainda um estudante em São Paulo quando retornou da Inglaterra em 1894 e trouxe na bagagem diversos artigos esportivos, como bolas, uniformes e um livro com as regras do futebol.

Por causa disso, quando se fala em como o futebol moderno surgiu no Brasil, a presença do nome de Charles é obrigatória.



O primeiro jogo no Brasil aconteceu no dia 14 de abril de 1895, em São Paulo, disputado entre os funcionários da Companhia de Gás de São Paulo e da Companhia Ferroviária de São Paulo, com vitória deste, o qual, por sinal, era o time de Charles Miller.

A partir daí, o futebol se popularizou, principalmente entre a elite, mas depois o esporte também fez sucesso nas camadas mais populares e os clubes de futebol passaram a se organizar.

Posições futebol: defesa

As posições no futebol determinam, portanto, as funções que cada jogador deve realizar no campo. Essas posições no futebol são basicamente quatro: goleiro, defesa, meio-campo e ataque.

Goleiro

O goleiro ocupa uma das posições no futebol de maior responsabilidade. Sua função é evitar o gol, ou seja, que a bola entre na área delimitada pela rede, e para essa missão ele pode usar não só os pés e as mãos, mas qualquer parte do corpo. Aliás, o goleiro é o único jogador que pode pegar a bola com as mãos dentro do campo.

No entanto, o goleiro é impedido de segurar a bola que foi devolvida por um companheiro de equipe, sendo que para colocar a bola em jogo, ele precisa usar somente os pés.

Lateral esquerdo

Apesar de originalmente serem jogadores de defesa, os laterais também desempenham papel no ataque. Por esse motivo, eles tendem a ser os mais exigidos fisicamente dentre os jogadores.

A função do lateral esquerdo é fechar esse lado de sua linha de defesa junto aos defensores.

No entanto, quando a equipe tem a posse de bola, eles avançam pelas extremidades do campo para criar mais alternativas de ataque no jogo. E é justamente esse movimento constante de recuar na defesa e de avançar no ataque que aumenta a exigência física desses atletas.

Lateral direito

Em geral, os laterais direito e esquerdo têm as mesmas funções em campo, mudando apenas o lado em que se movem.

Além do posicionamento defensivo e das manobras para evitar os avanços dos adversários, os laterais precisam ter uma boa capacidade técnica para apoiar o ataque, assim como habilidade para fazer cruzamentos para a área adversária, visando colocar os atacantes em situações mais propícias para marcar o gol.

O lateral-direito Cafu recebeu em 2020 o prêmio de melhor lateral direito da história do futebol da revista France Football (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



Zagueiro

O zagueiro fica, originalmente, na área defensiva mais próxima ao goleiro, e a principal função dele é impedir o avanço dos jogadores adversários.

A zaga é o último setor, no campo de futebol, que o atacante adversário tem que vencer para chegar frente a frente com o goleiro. Portanto, é preciso que o zagueiro tenha alguns atributos, como altura, força física, impulsão, tempo de bola e velocidade, além, é claro, de domínio da bola, o que é essencial para a construção de jogadas com a bola no chão e para dar fluidez ao jogo.



Líbero

Antigamente, o jogador chamado de líbero era o zagueiro central que tinha mais liberdade de movimentação e condução do jogo. Aos poucos, a posição passou também a armar o jogo e se aventurar do meio para frente.

Atualmente, esse papel de jogador criativo e que joga recuado para armar o time é do volante, que também marca, arma e faz lançamentos.

Volante líbero são, portanto, duas funções diferentes, sendo que uma posição recebeu muitos atributos da outra.

Posições futebol: meio-campo

O meio-campo ou meio de campo é a região central do campo do futebol. É nessa área na qual os meio-campistas jogam para ligar a defesa ao ataque e parar os adversários.



Meia-armador

O meia-armador, também chamado de meia de ligação, é o jogador que atua principalmente na zona do meio-de-campo, entre a defesa e o ataque, e cuja função é criar as jogadas ofensivas.

Considerado o jogador mais importante do time, geralmente recebem a camisa 10, considerada o símbolo do craque.

O meia-armador tem como características gerais a qualidade do passe e a habilidade com a bola. Também é bom de drible e possui bom chute à distância.



Meia-atacante

O meia-atacante fica em uma posição intermediária entre o meio-campo e o ataque. Ao contrário do meia-armador, que tem a função principal de criação, o meia-atacante se divide entre a criação e o ataque de maneira mais enfática, já que atua mais próximo aos atacantes. Também costumam receber a camisa 10.



Meia-campista lateral (esquerda e direita)

Os laterais são fundamentais no jogo ofensivo. Costumam ser rápidos, ter boa arrancada e drible, além de fazer cruzamentos e chutes ao gol.

São capazes de desempenhar funções de ataque pelo meio-campo mas sem ter a necessidade de dominar as técnicas de marcação. Também recuam no terreno para ajudar a defender.



Posições futebol: ataque

O ataque é o momento no qual a equipe com a posse de bola se desloca em direção ao campo do time adversário para marcar o, e para isso é preciso usar uma série de ações ofensivas.



Ponta

O ponta ou ponteiro é o jogador que atua como um atacante pelos lados do campo, normalmente perto da região do escanteio, que é a cobrança marcada quando a bola sai completamente do campo pela linha de fundo, após ter sido tocada por um atleta da equipe atacada.

Por esse motivo, pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, sendo chamados, respectivamente, de ponta-direita e ponta-esquerda.



Segundo atacante

Tem como características a velocidade, o domínio de bola, o drible, o passe, a finalização e também o cruzamento. Pode, em algumas situações, voltar para ajudar na marcação. A função do segundo atacante é penetrar na defesa ou chutar de fora da área.

Se posiciona por trás do centroavante e tem mais mobilidade em campo. É capaz de abrir o jogo pelos lados do campo e criar espaços puxando a marcação. Geralmente são jogadores que possuem velocidade, habilidade e bom poder de finalização.



Centroavante

O centroavante é jogador que se posiciona no centro da linha de ataque, como o próprio nome sugere. É o atacante finalizador, ou seja, o que marca o gol, e é a referência no ataque, se colocando dentro da área, geralmente jogando entre os zagueiros adversários.

Costuma ter boa presença de área, senso de oportunidade, precisão nos chutes e bom cabeceio. É responsável por disputar bolas longas e também fazer o papel de pivô, ou seja,

saber a hora de segurar a bola e conhecer a movimentação de quem vai receber o passe.

Pode se movimentar de ambos os lados do campo para buscar a melhor jogada, sempre como objetivo o gol.



Atacante

No futebol, o atacante joga na frente, e é responsável pela maioria dos gols marcados pela equipe. Vale ressaltar que mesmo tendo ótimos atacantes, um time só se sustenta se fizer um trabalho coletivo, o que quer dizer que ter um ataque bom não é suficiente para levar a equipe à vitória em um torneio, por exemplo.

No entanto, a responsabilidade de marcar os gols geralmente é colocada nos ombros dos atacantes, e isso de certa forma é uma explicação sobre o por quê deles receberem salários melhores do que os jogadores das outras posições.



Posições futebol: camisa 9, 10, 11 - o que significam?

Inicialmente, os números de jogadores eram escolhidos de acordo com a posição que eles ocupavam no campo. Com o número 1 indo aos goleiros, 2 e 6 para os laterais, 4 e 3 para zagueiros, 5, 8 e 10 para os meio campistas, 7, 9 e 11 para jogadores de ataque, considerando-se um time na formação tática específica.

No entanto, não há mais essa rigidez em relação aos números e os jogadores têm aparecido com números superiores a 20. Mas qual o significado especial que as camisas 9, 10 e 11 carrega?

O número 9 costuma vir estampado na camisa dos centroavantes, que são os jogadores que ocupam as posições ofensivas mais avançadas em campo e acumulam, com frequência, a maior quantidade de gols do time.

Já o camisa 10 é o jogador que além de ser craque, é o que ajuda a liderar a equipe, e muitas vezes ele também veste a braçadeira de capitão. É um atleta do tipo cerebral, articulador e decisivo, sendo que dá assistências (passes) aos colegas e chuta de fora da área. No Brasil, é a camisa mais desejada por quem joga em um time.

A camisa 10 passou a ser símbolo do talento desde a Copa do Mundo de 1958, na Suécia, por influência de Pelé, que a vestia.

Finalmente, a camisa número 11 também foi imortalizada por outro jogador que fez história no futebol brasileiro: Romário. Tradicionalmente, o número dos centroavantes costuma ser o 9, mas o baixinho usava o número e desde então ele também ficou marcado como o símbolo do jogador que é o “rei da área”.

Mas o número designa originalmente os atletas que jogam no ataque, na ponta esquerda.



Conclusão

Como podemos entender após a leitura deste texto, a posição nada mais é que a região do campo que o jogador vai mais ocupar, ou seja, o espaço que ele tem como referência para atuar na partida. Essa posição está atrelada ao esquema tático utilizado pelo técnico da equipe.

A Copa do Mundo 2022 é a oportunidade de ver grandes atletas do futebol atuando e encantando multidões. Esperamos que após a leitura deste texto, você consiga enxergar as nuances do papel que cada um desempenha em campo, a partir das posições para as quais eles foram designados em seus times.

Quer saber mais não só sobre o futebol local e internacional, mas também sobre a copa? Pois acompanhe o nosso canal de Esportes no portal e no Youtube e, da Copa do Mundo 2022, criado especialmente para o evento mais importante do futebol mundial!

Tags