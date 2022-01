Confira os motivos da numeração das camisas dos atletas do Ceará para esta temporada

Ao longo da história do futebol, a numeração dos uniformes dos atletas foi ganhando significados. O camisa 10, por exemplo, é o craque da equipe, assim como o 9 é o goleador do time. Posição por posição, o número estampado nas costas dos jogadores passou a formar ídolos ao redor do mundo.

Desde a temporada 2016, o Ceará adota o método de numeração fixa. Com isso, os atletas podem escolher a numeração, conforme a sua preferência. Os motivos são os mais diversos: afinidade com o número escolhido, homenagens aos familiares e ídolos do futebol, superstição e referências bíblicas.

O zagueiro Luiz Otávio, camisa 13, utiliza a numeração em homenagem a Zagallo, ex-jogador brasileiro e técnico da Seleção, que tem declaradamente superstição com o número 13. O lateral Michel Macedo veste a 88 em alusão ao ano de nascimento de sua esposa Andressa, nascida em 1988.



Confira abaixo o motivo da escolha dos números pelos jogadores do Ceará



João Ricardo (1): O goleiro usa o número por ser um padrão da posição e por identificação.

Richard (91): O número escolhido é em alusão ao seu ano de nascimento, 1991.

Vinicius Machado (50): – Utilizou o número em sua primeira partida como atleta profissional.

André Luiz (67): Em referência ao ano de nascimentos de seus pais, 1967.

Messias (3): Atleta escolheu o número por identificação.

Luiz Otávio (13): O zagueiro usa a numeração em homenagem a Zagallo.

Gabriel Lacerda (15): O número é em alusão a data de nascimento de seu pai.

Lucas Ribeiro (14): Adotou o número em seu primeiro jogo como atleta profissional.

Marcos Victor (44): O zagueiro tem um carinho especial pelo número 4.

Nino Paraíba (2): Usa o número ao longo de sua carreira.

Buiú (27): Escolheu o número por ser a data de seu nascimento e casamento.

Michel Macedo (88): O número escolhido é em alusão ao ano de nascimento de sua esposa, Andressa.

Bruno Pacheco (6): Desde o começo da carreira, o atleta joga com essa numeração.

Victor Luís (33): O lateral usa, segundo ele, em referência a idade de Cristo.

Kelvyn (70): Primeiro número utilizado como atleta profissional.

William Oliveira (5): Padrão da posição.

Richardson (7): Segundo o atleta, é um número que Deus sempre usa para avisar bênçãos.

Fernando Sobral (8): Homenagem ao seu ex-companheiro, e ídolo Alvinegro, Ricardinho.

Marlon (19): Dia do nascimento de sua filha, Antonella.

Geovane (21): Em alusão ao dia de seu aniversário e da sua esposa, Giovanna.

Richard (25): A soma dos números faz referência à Transformação, descrito na Bíblia.

Vina (29): Utilizada na carreira desde a temporada 2015, quando atuava pelo Fluminense.

Lima (45): Usou em seu primeiro jogo como atleta profissional, no Grêmio.

Léo Rafael (80): Homenagem a Ronaldinho Gáucho de quando jogava pelo Milan.

Jael (9): O atleta tem identificação com o número e usa ao longo de sua carreira.

Mendoza (10): O atleta gosta do número e adotou em várias equipes que defendeu.

Erick (11): Identificação com o número.

Jacaré (40): Usa por gosto pessoal.

Zé Roberto (63): Em referência ao ano de nascimento de seu pai.

Cléber (89): O atacante tem identificação com os números.

Gabriel Santos (90): O jogador gosta do numeral 9.

Iury Castilho (99): O atleta se identifica com a numeração e adotou no Ceará.



