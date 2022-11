Ex-Ceará, Tiago Nunes deve treinar Sporting Cristal do Peru

Tiago Nunes, que comandou o Ceará até março de 2022, deve ser o novo técnico do Sporting Cristal, do Peru. Conforme o site GOAL, o treinador acenou positivamente nesta quarta-feira, 9, para assinar um contrato que vai até o fim de 2023.

Tiago tem uma viagem programada para o país nas próximas semanas. No clube peruano substituirá Roberto Mosquera, que já venceu o campeonato local com as cores do Sporting Cristal por duas vezes. A diretoria aguarda a chegada do técnico para discutir detalhes do novo trabalho e também para uma avaliação do elenco pelo profissional.



Sobre o assunto Com virose, Bruno Pacheco desfalca Ceará e não enfrenta o Avaí pela Série A

Ceará: Cléber será julgado no STJD por expulsão contra o Fluminense

Juca Antonello busca primeira vitória no comando do Ceará; veja retrospecto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags