Santos x Avaí ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 05 de novembro (05/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida contra o Avaí, o Santos terá alguns desfalques, como Soteldo (lesão no bíceps femoral da coxa direita), Ed Carlos (luxação no ombro esquerdo) e Alex Nascimento (problema na coxa esquerda). O meia Carlos Sánchez, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, também é baixa confirmada.

O Avaí, por sua vez, está virtualmente rebaixado no Brasileirão. O Leão da Ilha se encontra na penúltima colocação da liga nacional, com 28 pontos conquistados, nove a menos em relação ao Cuiabá, primeiro time fora do Z-4. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Avaí ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv: canal fechado

canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Fluminense x São Paulo



Escalação provável

Santos

João Paulo; Madson, Maicon (Luiz Felipe), Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Bruno Oliveira; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga

Avaí

Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Eduardo; Renato, Romulo e Pablo Dyego (Muriqui)

Quando será Fluminense x São Paulo

Hoje, sábado, 05 de novembro (05/11), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x São Paulo

Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo



