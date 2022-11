Internacional x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Internacional e Athletico-PR será disputado hoje, 5, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Internacional e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 05 de outubro (05/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Mano Menezes tem algumas dúvidas para o confronto. Edenílson torceu o tornozelo na última partida e está sendo avaliado, portanto é dúvida. Taison e Liziero também estão entregues ao departamento médico e podem não jogar. O zagueiro Gabriel Mercado está recuperado de uma lesão e pode voltar ao time titular.

Felipão, que comanda os paranaenses e cumpriu suspensão na última rodada, perdeu o volante Léo Cittadini, que lesionou o joelho e está fora pelo resto do ano. Abner também não estará em campo, por ter levado seu terceiro amarelo. O atacante Pablo, por sua vez, volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv: canal fechado

canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Internacional x Athletico-PR



Escalação provável

Internacional





Athletico-PR





Quando será Internacional x Athletico-PR

Hoje, sábado, 05 de outubro (05/11), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Athletico-PR

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul



