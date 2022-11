Fluminense x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 05 de novembro (05/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Pelo outro lado, o Fluminense, que vem de um triunfo de 1 a 0 sobre o Ceará no Nordeste, defende a quarta posição, conquistada com 61 pontos. Fernando Diniz, treinador do time, garante que sua equipe vai lutar até o fim do Brasileirão por bons resultados. Além disso, para ele, pesam contra o São Paulo a quantidade de desfalques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a partida, a maior novidade é a volta do meio-campista Gabriel Neves à lista de relacionados. O atleta se recuperou de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e novamente treinou com bola junto ao grupo no gramado. Gabriel não jogava desde o dia 8 de setembro, na vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, pela Sul-Americana. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Fluminense x São Paulo



Escalação provável

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano

São Paulo

Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Reinaldo, Pablo Maia, Igor Gomes, Patrick e Welington; Luciano e Calleri.

Quando será Fluminense x São Paulo

Hoje, sábado, 05 de novembro (05/11), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x São Paulo

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro



Tags