Corinthians x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 05 de novembro (05/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Vítor Pereira, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição, mas Adson (cirurgia de apendicite), Gustavo Silva (ruptura no ligamento do joelho) e Júnior Moraes (trabalho no DM) seguem de fora.

Para o duelo, Juca Antonello não poderá contar com Cléber, expulso contra o Fluminense, mas Luiz Otávio, por outro lado, retorna ao plantel após cumprir suspensão.

Lindoso, Matheus Peixoto, Lucas Ribeiro, Jhon Vásquez, Mendoza e Messias seguem no departamento médico. Por fim, o jogo poderá marcar o reencontro do centroavante Jô com seu ex-clube, com o qual rescindiu contrato no meio do ano. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Corinthians x Ceará



Escalação provável

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson e Fernando Sobral; Lima, Vina e Diego; Jô

Quando será Corinthians x Ceará

Hoje, sábado, 05 de novembro (05/11), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Ceará

Neo Química Arena, em São Paulo

