Palmeiras x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta, 02 de outubro (02/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo, no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No Fortaleza, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda só tem um desfalque. Por questões contratuais, por está emprestado pelo Palmeiras, o meia Lucas Lima, que é reserva, fica de fora. Ao todo, o Leão do Pici tem 24 atletas compondo a delegação que embarcou para São Paulo. O também meia Lucas Sasha embarcou, a exemplo de Fabrício Baiano.

Para a partida desta quarta-feira, Abel Ferreira não terá nenhum jogador suspenso. As únicas ausências, já de longo tempo, são o volante Jailson e o meia Raphael Veiga, que se recuperam de cirurgias no joelho e tornozelo, respectivamente. A única dúvida é sobre a entrada de Endrick no ataque. A joia do clube, de apenas 16 anos, pode ganhar uma oportunidade entre os titulares na vaga do improvisado Mayke. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : TV aberta

: TV aberta Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Palmeiras x Fortaleza



Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony.

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pedro Rocha; Moisés, Robson e Thiago Galhardo.

Quando será Palmeiras x Fortaleza

Hoje, quarta, 02 de outubro (02/11), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Fortaleza

Estádio Allianz Parque, em São Paulo



