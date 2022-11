Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 02 de outubro (02/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo, no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Dorival Júnior deve apostar em uma escalação alternativa, o chamado “time B”, após as conquistas recentes sequenciais.

Balbuena e Renato Augusto treinaram com o grupo e podem voltar a aparecer na escalação. Eles estavam com desconforto muscular. Rafael Ramos e Roni, que tiveram covid-19, também já treinaram com o elenco. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : TV aberta

: TV aberta Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Flamengo x Corinthians



Escalação provável

Flamengo

Diego Alves, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas (Marcos Paulo); Pulgar, Diego Ribas e Victor Hugo; Marinho, Cebolinha e Matheus França.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena (Robert) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Quando será Flamengo x Corinthians

Hoje, quarta, 02 de outubro (02/11), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Corinthians

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro



