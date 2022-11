América-MG x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 02 de outubro (02/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada Internacional ao final do texto.

O técnico Mano Menezes não contará com Taison para o compromisso, que contraiu uma virose e apresentou quadro febril. Outros dois que não ficarão à disposição do comandante são Liziero e Mikael, ambos no Departamento Médico do clube.

Para o duelo da vez, o treinador Vagner Mancini não terá Matheusinho e Patric com o elenco. Os dois jogadores cumprem suspensão por acúmulo de amarelos. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - América-MG x Internacional



Escalação provável

América-MG

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo (Aloísio), Felipe Azevedo e Wellington Paulista (Mastriani ou Henrique Almeida).

Internacional

Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo (Mercado), Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

Quando será América-MG x Internacional

Hoje, quarta, 02 de outubro (02/11), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Internacional

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

