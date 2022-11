Athletico-PR x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Goiás se enfrentam hoje, quarta, 02 de outubro (02/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Furacão Play e no canal na twitch do streamer Casimiro. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada Goiás ao final do texto.

O técnico Felipão terá dois desfalques no ataque para o confronto: Pablo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Cuello, expulso na derrota para o Palmeiras. Além deles, Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino seguem entregues ao departamento médico e são baixas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Maguinho e Auremir retornam de suspensão e estão à disposição do técnico Jair Ventura. Caetano, que não atuou contra o Timão por conta de contrato, também reforça a equipe. Já Marquinhos Gabriel e Sávio seguem como desfalques por lesão. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Furacão Play : serviço de streaming do Athletico-PR

: serviço de streaming do Athletico-PR Twitch: canal do streamer Casimiro





Brasileirão Série A 2022 - Athletico-PR x Goiás



Escalação provável

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Alex Santana (Erick) e David Terans (Hugo Moura); Cannobio, Vitinho e Vítor Roque.

Goiás

Tadeu; Maguinho, Yan (Lucas Halter), Caetano e Sávio; Auremir, Diego e Caio Vinícius; Dadá Belmonte, Vinícius e Pedro Raul.

Quando será Athletico-PR x Goiás

Hoje, quarta, 02 de outubro (02/11), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Goiás

Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná

Tags