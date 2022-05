Palmeiras x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Abel Ferreira segue tendo problemas para escalar o Verdão. Piquerez, que se recupera de lesão na coxa direita, ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Além dele, Wesley segue afastado, devido à covid-19. Jailson, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em abril, também é baixa.

Luan e Gabriel Veron, que tratam lesão e edema na coxa esquerda, respectivamente, já participaram parcialmente dos treinos, mas ainda não devem ficar à disposição de Abel. A tendência é que o treinador mantenha a base do time que entrou em campo contra a Juazeirense, na última quarta.

Do outro lado, o Bragantino está na quinta posição do Brasileiro, com nove pontos conquistados. A equipe de Bragança Paulista tem o desfalque do volante Jadsom, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, caso Barbieri escale Renan, que está emprestado pelo Palmeiras, o clube do interior terá que pagar uma multa ao Verdão. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão 2022 - Palmeiras x RB Bragantino

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan (Realpe) e Luan Cândido; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Hyoran; Helinho, Artur e Ytalo.

Quando será Palmeiras x RB Bragantino

Hoje, sábado, 14 de maio (14/05), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x RB Bragantino

Allianz Parque, em São Paulo

