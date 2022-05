Atlético-MG x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Atlético-MG e Atlético-GO se enfrentam hoje, sábado, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A boa notícia é que o Galo poderá contar com o atacante Hulk, que retorna de suspensão. Porém, os laterais Mariano e Dodô seguem fora, assim como o atacante Vargas.

Do outro lado do confronto, o Atlético-GO vem embalado pela classificação na Copa do Brasil diante do Cuiabá, nos pênaltis. Porém, a situação não é boa no Brasileiro. O Dragão ainda não venceu no torneio e está em 19º lugar, com apenas três pontos.

Para tentar surpreender o Galo, o técnico Umberto Louzer não poderá escalar o meia Jorginho, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Atlético-GO ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão 2022 - Atlético-MG x Atlético-GO

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Guga, Réver, Godín (Junior Alonso) e Guilherme Arana (Rubens); Jair, Otávio e Nacho Fernández e Zaracho; Ademir e Hulk.

Atlético-GO

Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Shaylon, Churín e Luiz Fernando (Léo Pereira).

Quando será Atlético-MG x Atlético-GO

Hoje, sábado, 14 de maio (14/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Atlético-GO

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

