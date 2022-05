Internacional x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Internacional e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Do lado do Corinthians, Cássio, que sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda contra a Lusa carioca, é dúvida. Matheus Donelli pode aparecer entre os titulares, já que Ivan foi o substituto na Copa do Brasil. Os atacantes Jô e Róger Guedes se recuperaram e foram relacionados, assim como o próprio camisa 12.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bruno Méndez, que pertence ao Alvinegro, não deve atuar, a não ser que o clube pague uma multa de R$ 800 mil, como adiantado pela Gazeta Esportiva.

Além disso, Mano também não poderá contar com Taison (lesão na coxa esquerda), Kaique Rocha (lesão na coxa direita), Rodrigo Moledo (lesão muscular na coxa esquerda) e Bruno Gomes (fratura no cotovelo esquerdo). (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão 2022 - Internacional x Corinthians

Escalação provável

Internacional

Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick (Alemão); David e Wanderson.

Corinthians

Donelli (Ivan); Rafael Ramos, Gil, João Victor (Raul) e Piton (Bruno Melo); Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto; Mantuan, Willian e Jr Moraes.

Quando será Internacional x Corinthians

Hoje, sábado, 14 de maio (14/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Corinthians

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Tags