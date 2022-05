Fluminense x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Fluminense e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 14 de maio (14/05), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O objetivo das duas equipes, além de subir na tabela, é ganhar confiança para o futuro. Fernando Diniz, no Tricolor, e Felipão, no Furacão, estão no começo de trabalho e precisam de bons resultados.

O Fluminense, que no meio de semana eliminou o Vila Nova-GO da Copa do Brasil com um triunfo por 2 a 0, em Goiás, tem cinco pontos e flerta com a zona de rebaixamento. Na próxima quinta-feira, tem duelo decisivo com o Unión Santa Fé, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Caso perca, o time carioca dá adeus ao torneio continental.

Já Felipão estreou nos 4 a 0 sobre o Tocantinópolis, pela Copa do Brasil. O Furacão tem seis pontos no Brasileiro e também precisa vencer. Os paranaenses, na lanterna de seu grupo na Copa Libertadores, recebem o Libertad, na quarta-feira. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV: canal fechado

Brasileirão 2022 - Fluminense x Athletico-PR

Escalação provável

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineda; Wellington, André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique e Germán Cano.

Athletico-PR

Bento, Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Matheus Fernandes, Hugo Moura e Marlos; Pedro Rocha, Pablo e Cuello.

Quando será Fluminense x Athletico-PR

Hoje, sábado, 14 de maio (14/05), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Athletico-PR

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Rio de Janeiro

