Talleres x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Talleres e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 4 de maio (04/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. A partida será disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em caso de triunfo, o Flamengo garante a vaga se a Universidade Católica-CHI não vencer o Sporting Cristal no outro jogo do grupo, às 23 horas, em Lima. Se o resultado em Córdoba for um empate, a equipe brasileira ainda pode assegurar a vaga se o Sporting Cristal vencer a Católica.

No primeiro jogo entre as duas equipes, no Maracanã, o Flamengo não encontrou muitas dificuldades para vencer por 3 a 1. Em Córdoba, a equipe de Pedro Caixinha promete endurecer, apesar de seu desempenho no Campeonato Argentino continuar ruim. No último sábado, jogando com uma equipe mista, o Talleres perdeu por 3 a 0 para o Atlético Tucumán e possui a pior campanha na competição. (Com Gazeta Esportiva)

Talleres x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal fechado

Star+: Serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Talleres x Flamengo

Escalação provável

Talleres

Guido Herrera, Matías Catalán, Benavídes, Rafael Pérez e Enzo Díaz; Méndez, Rodrigo Villagra, Oliva e Matías Esquivel; Hector Fértoli, Federico Girotti.

Flamengo

Santos (Hugo), David Luiz (Willian Arão), Pablo e Filipe Luis; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Quando será Talleres x Flamengo

Hoje, quarta, 4 de maio (04/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Talleres x Flamengo

Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)



