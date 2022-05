Fluminense x Junior Barranquilla ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Fluminense e Junior Barranquilla se enfrentam hoje, quarta, 4 de maio (04/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Jogos de futebol hoje, quarta, 4; onde assistir ao vivo e horário

A estreia do técnico Fernando Diniz é o grande combustível para o Fluminense, que está em situação delicada, com apenas quatro pontos conquistados, em terceiro lugar.

O Junior lidera a chave com sete pontos, enquanto o Unión, da Argentina, vice-líder, tem cinco. Os argentinos recebem o lanterna Oriente Petrolero, que ainda não pontuou na competição, na quinta-feira, com grande chances de vencer, o que aumenta a pressão para o Fluminense. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Junior Barranquilla ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Fluminense x Junior Barranquilla

Escalação provável

Fluminense

Fábio, Calegari, Nino, Luccas Claro e Marlon; Yago, Nonato, Paulo Henrique Ganso e Arias; Willian e Cano.

Junior Barranquilla

Sebastián Viera, Fabian Viáfara, Daniel Rosero, Jorge Enrique Arias e Gabriel Fuentes; Omar Albornoz, Didier Moreno, Yesus Cabrera, Daniel Giraldo e Fredy Hinestroza Arias; Miguel Borja.

Quando será Fluminense x Junior Barranquilla

Hoje, quarta, 4 de maio (04/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Junior Barranquilla

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



