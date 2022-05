Atlético-GO x Defensa y Justicia ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Atlético-GO e Defensa y Justicia se enfrentam hoje, quarta, 4 de maio (04/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A equipe goiana vem de derrota na competição para o Antofagasta, do Chile. Na ocasião, o técnico Umberto Louzer optou por levar a campo um time misto devido ao desgaste muscular de alguns atletas. O resultado significou o fim dos 100% na competição.

O Atlético-GO lidera o Grupo F com seis pontos, seguido pela LDU, que tem a mesma pontuação, mas com um saldo de gols inferior. Defensa y Justicia e Antofagasta completam o grupo, ambos com três tentos. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-GO x Defensa y Justicia ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Atlético-GO x Defensa y Justicia

Escalação provável

Atlético-GO

Ronaldo, Dudu, Ramon, Wanderson e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Rato e Léo Pereira.

Defensa y Justicia

Unsain; Tripichio, Fríaz, Colombo e Soto; Gutiérrez, Loaiza, Fernández e Rotondi; Bou e Merentiel.

Quando será Atlético-GO x Defensa y Justicia

Hoje, quarta, 4 de maio (04/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-GO x Defensa y Justicia

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



