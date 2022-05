Deportivo Cali x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Deportivo Cali e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 4 de maio (04/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. A partida será disputada no Estadio Deportivo Cali, em Cali (COL), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No momento, o Timão lidera o grupo E com seis pontos. Os colombianos vêm logo atrás, com quatro. Portanto, o duelo vale o topo da chave e, em caso de vitória, o Corinthians ficaria próximo de garantir a vaga nas oitavas de final. Always Ready e Boca Juniors figuram na terceira e quarta colocação, com quatro e três pontos, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado do Deportivo Cali, a equipe buscar um resultado positivo para se manter na zona de classificação. Em caso de derrota, os colombianos serão ultrapassados por Always Ready ou Boca Juniors, que se enfrentam no outro jogo do grupo. (Com Gazeta Esportiva)

Deportivo Cali x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Libertadores 2022 - Deportivo Cali x Corinthians

Escalação provável

Deportivo Cali

De Amores; Gutierrez, Burdisso, Caldera e Mafia; Robles; Vasquez, Camargo, Caicedo e Bonilla; Rodríguez.

Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz (Cantillo), Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Róger Guedes, Willian e Jô.

Quando será Deportivo Cali x Corinthians

Hoje, quarta, 4 de maio (04/05), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Deportivo Cali x Corinthians

Estádio Deportivo Cali, em Cali (COL)



Tags