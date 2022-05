Força máxima: veja a lista de relacionados do River para enfrentar o Fortaleza

O River Plate divulgou, nesta quarta-feira, 4, a lista de relacionados para a partida diante do Fortaleza. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A equipe argentina desembarca em solo cearense na noite de quarta-feira, 4, por volta de 22 horas. Os Milionários encerram a preparação para o confronto diante do Leão na manhã de quarta-feira, em Buenos Aires, e viajam no período da tarde. Na atividade de terça-feira, 3, um grupo de jogadores realizou exercícios e o outro fez um treino tático.

O técnico Marcelo Gallardo deve utilizar força máxima diante do Tricolor do Pici. O objetivo é garantir a classificação no torneio continental e se preparar para o mata-mata da Copa da Liga Argentina. Pelo torneio continental, o River Plate tem três vitórias nas três partidas disputadas, tendo anotado cinco gols e sido vazado em apenas uma oportunidade. Os argentinos lideram o Grupo F com nove pontos.

O Fortaleza divulgou na tarde desta terça-feira, 3, parcial de ingressos para contra o River Plate. De acordo com o clube, mais de 47 mil torcedores garantiram presença no estádio para o duelo histórico.

Confira lista de relacionados do River Plate:

Franco Armani

Ezequiel Centurión

Franco Petroli

Paulo Díaz

David Martínez

Leandro González Pirez

Emanuel Mammana

Javier Pinola

Milton Casco

Elías Gómez

Andrés Herrera

Bruno Zuculini

Enzo Pérez

Enzo Fernández

Santiago Simón

Nicolás De La Cruz

Agustín Palavecino

José Paradela

Tomás Pochettino

Cristian Ferreira

Esequiel Barco

Matías Suárez

Julián Álvarez

Braian Romero



