River Plate chega na véspera e não treina em Fortaleza antes de partida no Castelão

Os argentinos realizam o último treino antes do jogo diante do Leão na manhã de quarta-feira, 4, em Buenos Aires

Próximo adversário do Fortaleza, o River Plate chegará na véspera do jogo e não treinará na capital. A equipe argentina desembarca em solo cearense na noite de quarta-feira, 4, por volta de 22 horas. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os Milionários encerram a preparação para o confronto diante do Leão na manhã de quarta-feira, em Buenos Aires, e viajam no período da tarde. Com isso, o time chega em Fortaleza para concentração e disputa da partida no dia seguinte.

Conforme a publicação do portal Olé, o técnico Marcelo Gallardo deve utilizar força máxima diante do Tricolor do Pici. O objetivo é garantir a classificação no torneio continental e se preparar para o mata-mata da Copa da Liga Argentina. O elenco terá quatro dias de descanso até o jogo contra o Leão. Os argentinos entraram em campo no último sábado, 30, contra o Sarmiento e venceram por 7 a 0.

O Fortaleza divulgou na tarde desta segunda-feira, 2, parcial de ingressos para contra o River Plate. De acordo com o clube, 42.862 torcedores garantiram presença no estádio para o duelo histórico.

