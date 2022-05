River Plate chega com 74,5% de aproveitamento em 2022 para enfrentar o Fortaleza; veja números

Rival do Fortaleza na Libertadores, o River Plate soma números positivos em 2022. Os Milionários disputaram 17 partidas neste ano e acumulam 12 vitórias, 2 empates e três derrotas com um aproveitamento de 74,5%. A equipe chega para enfrentar o Leão após goleada por 7 a 0 diante do Sarmiento pela Copa da Liga Argentina.

De acordo com os números do site de estatísticas O GOL, o time argentino marcou 39 gols e sofreu 12 por três competições: Copa da Liga Argentina, Copa Argentina e Libertadores. Pelo torneio continental, o River Plate tem três vitórias nas três partidas disputadas, tendo anotado cinco gols e sido vazado em apenas uma oportunidade. Os argentinos lideram o Grupo F com nove pontos e 100% de aproveitamento.



Sobre o assunto River mira classificação na Libertadores contra Fortaleza e deve ter força máxima

River Plate chega na véspera e não treina em Fortaleza antes de partida no Castelão

Na Copa da Liga Argentina, o escrete vermelho-e-branco soma as três derrotas no ano, além de acumular oito triunfos e dois empates. Foram 29 gols feitos e 11 sofridos em 13 confrontos jogados. O time argentino é o segundo colocado do grupo A com 26 pontos. A equipe tem ainda uma partida disputada pela Copa Argentina, em que derrotou o Deportivo Laferrere por 5 a 0.

Fortaleza e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. De acordo com o Tricolor do Pici, quase 43 mil torcedores garantiram presença no estádio para o confronto.



