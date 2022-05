The Strongest x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação e mais

The Strongest e Athletico-PR se enfrentam hoje, terça, 3 de maio (03/04), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL), às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após cumprir isolamento por covid-19, Hugo Moura volta a ficar à disposição. O técnico Carille, porém, deve avaliar as condições físicas do atleta para decidir se o volante começa entre os titulares. Além disso, o comandante pode fazer uma alteração na ala direita. A tendência é a de que Erick seja improvisado no setor e ganhe a vaga de Orejuela, que ainda não convenceu com a camisa do Furacão.

A equipe é a segunda colocada do Grupo B da Libertadores com quatro pontos. Completam o grupo o líder Libertad, com sete tentos, e The Strongest e Caracas, com dois.

Apesar do começo ruim na Libertadores, o The Strongest é dono da segunda melhor campanha do Campeonato Boliviano e perdeu apenas um jogo na temporada atuando em seu estádio. Além disso, a equipe poupou os titulares na última partida e promete força máxima contra o Furacão. (Com Gazeta Esportiva)



The Strongest x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal fechado

Star+: serviço de streaming

Copa Conmebol Sul-Americana 2022 - The Strongest x Athletico-PR

Escalação provável

The Strongest

Vizcarra; Calleros, Castillo, Banegas, Esparza; Ursino, Saucedo, Amaral; Vaca, Triverio e Prost.

Athletico-PR

Bento; Erick (Orejuela), Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner Vinicius; Hugo Moura (Christian), Bryan García, Canobbio, Terans, Vitinho; Cirino.

Quando será The Strongest x Athletico-PR

Hoje, terça, 3 de maio (03/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será The Strongest x Athletico-PR

Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)



