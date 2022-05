América-MG x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

América-MG e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça, 3 de maio (03/04), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto SBT, no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No Grupo D, o Coelho vive situação sombria. Último colocado com apenas um ponto, o time tem chance de superar seu adversário, segundo colocado e sonhar com uma vaga na próxima fase. Até agora, o time liderado por Vagner Mancini soma duas derrotas e um empate, placar conquistado justamente contra seu adversário da vez. O comandante deve ir a campo com a mesma base do jogo contra o Tolima. Wellington Paulista é desfalque do elenco. O atacante segue com lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Pelo lado do Atlético-MG a situação é mais favorável. O elenco conquistou dois empates e uma vitória e segue invicto. Com cinco pontos, está empatado com o líder Independiente del Valle. O técnico Antonio Mohamed ainda não pode contar com o atacante Keno. O jogador passou por uma cirurgia no olho e está em fase final de recuperação de lesão. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: canal aberto

ESPN: canal fechado

Star+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2022 - América-MG x Atlético-MG

Escalação provável

América-MG

Jailson; Patric, Conti, Éder (Conti) e João Paulo; Juninho, Lucas Kal e Alê; Pedrinho, Paulinho Bóia e Felipe Azevedo.

Atlético-MG

Everson; Mariano (Guga), (Nathan Silva), Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Ademir e Hulk.

Quando será América-MG x Atlético-MG

Hoje, terça, 3 de maio (03/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Atlético-MG

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



